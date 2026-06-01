Un incendi forestal entre Sant Gregori i Girona mobilitza 13 dotacions dels Bombers

GIRONA 1 juny (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dilluns a la tarda en un incendi forestal declarat cap a les 16.00 entre Sant Gregori i Girona amb 12 dotacions terrestres i un helicòpter.
L'avís s'ha produït a les 16.03 hores i els bombers han ancorat la cua de l'incendi forestal, que se situa entre costa Bruta i la riera dels Bullidors, informen en un comunicat a X recollit per Europa Press.
L'helicòpter descarrega aigua a la capçalera i el flanc dret del focus, mentre que l'Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF) treballa amb eines manuals al flanc esquerre.