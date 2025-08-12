Un incendi forestal afecta a una zona de difícil accés entre Amer i Susqueda (Girona)

GIRONA 12 ago. (EUROPA PRESS) -
Un incendi forestal afecta aquest dimarts a la nit a una zona de difícil accés situada a sobre del Torrent del Palou, entre els municipis d'Amer i Susqueda (Girona).
Els Bombers de la Generalitat han rebut avís al voltant de les 20.26 hores i sobre les 22.30 hi ha 15 dotacions, entre elles el Grup d'Actuació Forestal (Graf), lluitant contra el foc, expliquen en una publicació a 'X' recollida per Europa Press.
En aquests moments l'incendi consta de 3 focus actius que, segons indiquen els bombers, cremen amb baixa intensitat.