Un incendi en una empresa de roba a Mataró obliga a desallotjar-ne els treballadors

BARCELONA 14 set. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dilluns en un incendi que s'ha produït al migdia en una empresa de roba a Mataró (Barcelona), els treballadors de la qual s'han autoevacuat com a mesura preventiva.
L'avís s'ha produït a les 12.29 hores i els Bombers han activat 8 dotacions, que s'han desplaçat fins al carrer Overlocaire, segons informen en una anotació a X recollida per Europa Press.
Per aquest incendi el telèfon d'emergències 112 ha rebut 73 trucades i hi ha molt fum visible a la zona.