Un incendi d'indústria a Caldes de Montbui (Barcelona) obliga a tallar la C-59

BARCELONA 28 nov. (EUROPA PRESS) -
Un incendi d'indústria al polígon La Borda de Caldes de Montbui (Barcelona) obliga a tallar la C-59 a l'altura de la ciutat barcelonina des d'aquest divendres sobre les 7.57 hores.
16 dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat fins al lloc dels fets i els treballs del cos consisteixen a protegir a les naus adjacents, han informat els Bombers en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Fonts del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) han explicat a Europa Press que s'han traslladat fins al lloc amb 8 dotacions i 2 equips conjunts de SEM i Bombers.
D'altra banda, Protecció Civil ha expressat en una altra anotació a 'X' recollida per Europa Press que s'ha activat la prealerta del Procicat pel foc.
El telèfon d'emergències 112 ha rebut 80 trucades per l'incident.