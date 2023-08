Un incendi crema totalment un autobús buit a l'Aeroport de Barcelona

BARCELONA, 11 ago. (EUROPA PRESS) -

Els bombers han extingit aquest divendres al matí el foc que ha cremat "totalment" un autobús buit a la Terminal 1 de l'Aeroport de Barcelona, que no ha provocat ferits.

En un tuit recollit per Europa Press, Bombers de la Generalitat informa que han rebut avís de l'incendi a les 11.16 i han enviat cinc dotacions al lloc, on també han acudit efectius dels Bombers de Barcelona i de la unitat de bombers d'Aena.

El foc també ha afectat a la pèrgola de la zona d'autobusos on estava el vehicle i Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Aerocat, informen en un tuit, on afegeixen que l'incendi no ha afectat al trànsit aeri.