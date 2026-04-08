Un incendi crema una casa de fusta en construcció a Sant Pere de Ribes

BARCELONA 8 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballen amb 11 dotacions en l'extinció d'un incendi en una casa de fusta en construcció a Sant Pere de Ribes (Barcelona), informen en un missatge a X aquest dimecres recollit per Europa Press.
L'avís s'ha produït a les 15.43 hores, i l'incendi està "totalment desenvolupat", per la qual cosa la prioritat és contenir-ne l'avanç a altres parcel·les.
Concretament, es vol evitar l'afectació de l'incendi als edificis del costat, un dels quals habitat, i un altre també en construcció.