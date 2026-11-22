BARCELONA, 22 nov. (EUROPA PRESS) -
Un autobús s'ha incendiat aquest diumenge a última hora de la tarda al carrer Biada del barri de Gràcia de Barcelona, a la cantonada amb Torrent de l'Olla, sense causar ferits, i les flames afecten també un edifici proper.
L'autobús era de la línia 39, funcionava amb tecnologia de gas i s'ha començat a incendiar per la part davantera, han informat fonts de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) a Europa Press.
El conductor ha desallotjat tot el passatge i de moment no se'n coneixen les causes.