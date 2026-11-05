Un incendi en una casa a Miami Platja deixa una dona menys greu a l'hospital

TARRAGONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
Un incendi en una casa al passeig del Mediterrani de Miami Platja (Tarragona) aquest dijous al matí ha deixat en estat menys greu una dona, que ha estat traslladada a l'Hospital Sant Joan de Reus per inhalació de fum.
Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 06.59 hores i han activat una dotació, que quan ha arribat ha comprovat que el foc afectava la xemeneia de l'habitatge.
Després d'extingir el foc i ventilar el domicili, el SEM ha atès amb una ambulància la dona.