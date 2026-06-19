Un incendi en un camp de rostolls a Forallac (Girona) activa 20 dotacions dels Bombers

GIRONA 19 juny (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballen aquest divendres a la tarda en un incendi en un camp de rostolls originat a les 15.50 a Forallac, al nucli de Canapost (Girona), pel qual s'han mobilitzat 20 dotacions.
Entre les dotacions, 6 són mitjans aeris amb helicòpters i avions de vigilància i atac, informa el cos en una anotació a X recollida per Europa Press.
Els Bombers han ordenat el confinament del nucli de Canapost (17 habitants) mentre treballen en l'extinció de les flames amb maquinària dels pagesos, i el foc avança llançant focus secundaris empesos pel vent del sud i que ataquen la cua perquè no creixi.