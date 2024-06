Un incendi calcina 7 turismes i 2 motocicletes en un garatge a Santa Coloma (Barcelona)

BARCELONA, 9 juny (EUROPA PRESS) -

Un incendi en un garatge ha calcinat aquest diumenge a la matinada set turismes i dues motocicletes a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), en un edifici que havia de funcionar com a col·legi electoral en les eleccions europees.

Segons han explicat els Bombers de la Generalitat en un missatge en el seu compte d'X, recollit per Europa Press, l'avís de l'incendi ha arribat a les 03.44 hores, localitzat a la planta menys u d'un edifici al carrer Sant Carles de la ciutat barcelonina.

Els veïns dels edificis adjacents s'han confinat, sense cap ferit, i hi ha hagut afectacions pel fum en una escola que està just a sobre de l'aparcament, per la qual cosa els bombers han ventilat l'escola i han habilitat la planta baixa del centre perquè pugui funcionar com a col·legi electoral.