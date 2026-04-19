Un incendi a Barcelona obliga a evacuar el Castell de Montjuïc i el telefèric preventivament

Un incendi de vegetació a la muntanya de Montjuïc a Barcelona ha obligat aquest diumenge per la tarda a evacuar el Castell de Montjuïc i el telefèric preventivament, informen fonts municipals.
El foc està en fase de control sobre les 18.45 i no es considera de moment un incendi molt potent, però s'ha produït en una zona escarpada i de difícil accés.
S'han activat 4 vehicles d'aigua, 3 vehicles de comandament, ambulància i servei de drons de Bombers de Barcelona, i s'ha demanat la col·laboració d'helicòpter de Bombers de la Generalitat.