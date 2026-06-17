Un incendi afecta l'IRTA-CReSA de Cerdanyola

BARCELONA 17 juny (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballen amb 15 dotacions aquest dimecres a la tarda en un incendi que afecta el Centre de Recerca en Sanitat Animal de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA-CReSA) a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), han informat els Bombers a Europa Press.
El foc s'ha originat a les 15.22 quan inicialment ha afectat una caseta adossada a l'exterior i, posteriorment, s'ha propagat a l'interior dels laboratoris, han informat els Bombers en una anotació a X recollida per Europa Press.
En arribar ja s'havia evacuat l'edifici per part del personal del laboratori.