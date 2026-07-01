Iñaki Sandoval, nou director general de la Fundació Conservatori Liceu

FUNDACIÓ CONSERVATORI LICEU - TONI BOFILL
BARCELONA 1 jul. (EUROPA PRESS) -
La Fundació Conservatori Liceu ha presentat aquest dimecres el seu exalumne i exprofessor Iñaki Sandoval Campillo com a nou director general, càrrec que assumirà al desembre rellevant Maria Serrat, que s'ha jubilat després de 27 anys al capdavant.
El pianista, compositor i gestor acadèmic navarrès, encara degà de la Hong Kong Academy for Performing Arts, ha explicat als periodistes que vol convertir el Conservatori en "un dels grans referents europeus i globals de la formació musical del segle", sense oblidar els projectes per a gent desfavorida, i acostant professor i alumne.
"AIXÒ ÉS CASA MEVA"
Sandoval ha explicat que és molt feliç de tornar al seu país i també al conservatori ("això és casa meva") i que la seva antecessora, Maria Serrat, ha estat la base per construir el futur que gestionarà.
Entre els seus objectius hi ha formar músics amb gran capacitat d'adaptació; abastar bé la clàssica, el jazz, l'electrònica i noves tendències; ser espai obert, inclusiu i multidisciplinari; "rendibilitzar" la 'Marca Barcelona', que considera forta al món i sobretot una marca artística; i ser importants en l'agenda cultural de la ciutat.
"TOLERÀNCIA ZERO" AMB ELS ABUSOS
Un altre objectiu és la "tolerància zero i transparència davant qualsevol conducta inapropiada", en referència al professor destituït per presumptes tocaments a alumnes, i ha afegit que el conservatori ja ha instaurat protocols molt concrets després del cas, pensant en els estudiants.
Sandoval es va graduar en piano clàssic al Conservatori (1998), va anar al Berklee College of Music i la University of Nevada, es va doctorar en Història de l'Art i Musicologia (UAB); al Conservatori va ser degà d'Estudis de Postgrau, va crear el Departament de Jazz i es va aliar a la xarxa internacional del Berklee (2003-15), i va dirigir la Viljandi Culture Academy de la Universitat de Tartu, Estònia (2015-21).
FERRER-SALAT: VISIÓ SOCIAL
El president de la Fundació, Sergi Ferrer-Salat, ha explicat que volien que el nou director fos un músic, a més de tenir una mentalitat oberta i una "concepció holística" de la música, inclosa l'experiència institucional.
També ha dit que la institució manté la visió social 189 anys després de la seva fundació i que, amb aquest nomenament, incorpora una experiència directiva internacional "de primer nivell en institucions líders a Àsia i Europa", a més de conèixer profundament el Conservatori.
Tant ell com la també membre del patronat Pilar Fernández Bozal han explicat que el conservatori té 227 treballadors i uns 11.500 alumnes: 800 de grau superior, 700 de grau mitjà i 10.000 de nivell bàsic (aquests, en diferents etapes educatives a tot Catalunya).
Tots dos també han destacat que mantenen una excel·lent relació del Gran Teatre del Liceu (com ha corroborat Manuel Busquet Arrufat, membre del patronat del conservatori i del patronat del Liceu) i que el conservatori és una institució 100% privada, i Sandoval ha afegit que no tenen ànim de lucre.
CAL SUPORT PÚBLIC
Ferrer-Salat (que també presideix la Fundació Ferrer de Música) ha destacat aleshores que el conservatori es manté "afortunadament" gràcies als mecenes, al nivell de gestió i al compromís del professorat, però ha considerat que haurien de rebre suport públic, i ha insistit en la vocació social de la institució des que va néixer (1837).
L'acte, al restaurant Ca l'Isidre, ha començat amb una breu actuació de tres alumnes del conservatori: Candela Puigbò (violoncel), seguida d'una peça d'Andrea Quincoces (veu) amb Biel Garcia (guitarra).
També hi han assistit el membre del patronat Josep Maria Coronas i el músic i membre del conservatori Víctor Estapé.