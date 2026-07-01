Iñaki Sandoval, nou director general de la Fundació Conservatori Liceu

BARCELONA 1 jul. (EUROPA PRESS) -
La Fundació Conservatori Liceu ha presentat aquest dimecres el seu exalumne i exprofessor Iñaki Sandoval Campillo com a nou director general, càrrec que assumirà al desembre rellevant Maria Serrat, que s'ha jubilat després de 27 anys al capdavant.
El pianista, compositor i gestor acadèmic navarrès, encara degà de la Hong Kong Academy for Performing Arts, ha explicat als periodistes que vol convertir el Conservatori en "un dels grans referents europeus i globals de la formació musical del segle", sense oblidar els projectes per a gent desfavorida, i acostant professor i alumne.
El president de la Fundació, Sergi Ferrer-Salat, ha explicat que la institució manté la visió social 189 anys després de la seva fundació i que, amb aquest nomenament, incorpora una experiència directiva internacional "de primer nivell en institucions líders a Àsia i Europa", a més de conèixer el Conservatori.