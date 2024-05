Impulsen un projecte per "revertir el declivi" de les papallones a Catalunya i per la biodiversitat

BARCELONA, 31 maig (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat i el Museu de Ciències Naturals de Granollers (Barcelona) han impulsat un projecte per "revertir el declivi" de les papallones a Catalunya i afavorir la biodiversitat a les zones urbanes.

Es tracta del projecte 'Jardins de papallones' i fomentarà la creació d'hàbitats favorables per a aquesta espècie, coneguts com jardins de papallones, i també es farà un seguiment tant d'aquest com d'altres pol·linitzadors, informa el departament aquest divendres en un comunicat.

La iniciativa, que aposta per un model de jardí viu, s'emmarca en el Pla intersectorial de conservació dels pol·linitzadors silvestres de Catalunya, el full de ruta de la Generalitat fins al 2030 per revertir el declivi d'aquests insectes.