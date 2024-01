Imma Monsó guanya el Premi Òmniun a millor novel·la amb 'La mestra i la Bèstia'

L'escriptora defensa la literatura de ficció com a "espai privilegiat" i refugi

BARCELONA, 30 gen. (EUROPA PRESS) -

L'escriptora lleidatana Imma Monsó ha guanyat per unanimitat el VII Premi Òmnium a la millor novel·la publicada en català, dotat amb 25.000 euros, amb la història d'iniciació 'La mestra i la Bèstia' (Llibres Anagrama), un guardó que s'ha fallat aquest dimarts en una cerimònia a la Casa Rius de Barcelona.

L'autora s'ha imposat a les altres dos finalistes del Premi Òmnium: 'A casa teníem un himne' (L'Altra Editorial), de Maria Climent, i 'Una vegada va ser estiu la nit sencera' (Males Herbes), d'Elisabet Riera.

'La mestra i la Bèstia' és una novel·la d'iniciació situada en la postguerra en un poble del Pirineu ribagorçà, amb la qual volia mostrar la ingenuïtat amb l'arribada d'una jove al poble i la restricció en la manera d'aprendre de l'època.

Severina, la protagonista de la novel·la, arriba a Dusa --població imaginària inspirada a Vilaller (Lleida)-- per exercir com a mestra, després d'una infància marcada per l'enigmàtica activitat del pare i per l'original educació rebuda d'una mare dividida entre l'impuls d'apartar a la filla de les consignes del règim franquista i la por a aïllar-se.

En rebre el guardó, Monsó ha defensat la literatura de ficció com a "espai privilegiat" per a la incertesa i exposar les contradiccions humanes, i ha afirmat que en un moment presidit per la tecnologia, les presses i la posveritat aquest gènere literari es converteix en un refugi.

DEFENSA DEL CATALÀ

Ha afirmat que defensa la llengua amb les novel·les més honestes que pot escriure, i ha dit que vol que el català visqui, pel que veu necessari que "bategui, es barregi, s'embruti i evolucioni, la llengua és del poble".

Ha subratllat que és inadmissible els "atacs i la manera que s'està intentant arraconar" la llengua catalana en Comunitat Valenciana i Balears, qüestió que ha de denunciar-se.

Monsó ha agraït al jurat que aposti per un tipus de literatura que no és la "tendència majoritària", en tenir una atmosfera romàntica, molta passió, el tema de la postguerra i una protagonista allunyada dels estàndards actuals.

El guardó a obra publicada està dotat amb 25.000 euros --20.000 per a l'autor i 5.000 per a promoció--, les tres finalistes havien sortit d'una preselecció de nou obres publicades entre novembre de 2022 i octubre de 2023, i el jurat que ha triat la guanyadora ha estat format per Magí Camps, Neus Real, Marta Pessarrodona, Toni Puntí i Marta Segarra.

LITERATURA CATALANA "POTENT"

El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha subratllat que amb aquest premi es vol reconèixer la qualitat i diversitat de la literatura catalana, que ha situat com "una de les més potents i creatives d'Europa".

Antich ha destacat de les tres novel·les finalistes la potència dels imaginaris, la voluntat de transformació de la llengua que utilitzen i que són escriptores de diferents generacions.