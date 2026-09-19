Una ILP per mantenir pública la sanitat es presentarà al Parlament el 19 d'octubre

COMISIÓN PROMOTORA DE LA ILP SOBRE SANIDAD PÚBLICA
BARCELONA 19 set. (EUROPA PRESS) -
La Comissió Promotora d'una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per "garantir el caràcter públic del sistema sanitari" portarà la iniciativa al registre del Parlament de Catalunya el 19 d'octubre.
Els impulsors han defensat la necessitat que aquesta iniciativa sigui "una eina transversal de mobilització col·lectiva" durant la presentació de la ILP a les Cotxeres de Sants de Barcelona aquest dissabte, han informat en un comunicat.
L'acte ha comptat amb la presència del diputat de la CUP al Parlament Xavier Pellicer, l'ex-regidor de l'Ajuntament de Castelldefels Ramon Morera, la vicesecretària general del sindicat Metges de Catalunya, Irene Bermell, i amb la participació d'altres representants sindicals i de plataformes ciutadanes.
En relació a la necessitat d'aquesta ILP, la delegada sindical de FTC-IAC, Anna Alcalá, ha destacat "la caducitat dels actuals concerts, la falta de cobertura jurídica i els contundents informes de la Sindicatura de Comptes sobre un model sanitari català basat en la col·laboració perversa públic-privada" per justificar la idoneïtat de la iniciativa.
La Comissió ja ha obtingut els "primers oferiments" per ser fedataris, és a dir, per donar fe de les signatures recollides, amb l'objectiu d'aconseguir els 50.000 suports necessaris.