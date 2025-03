Illa veu "importants" valors com la fraternitat, l'esperança i la veritat al món actual

BARCELONA 11 març (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha instat a una base de valors compartits i universals que incloguin la fraternitat, l'esperança i la veritat, ja que, al seu judici, això permet desenvolupar la vida amb llibertat: "Al món en el que vivim, són importants".

Ho ha dit durant la seva intervenció a l'acte de celebració de la Setmana Mundial de l'Harmonia Interconfessional, que s'ha celebrat al Saló Sant Jordi de la Generalitat i que ha estat organitzat conjuntament per la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i el Grup de Treball Estable de les Religions (GTER).

Illa ha assegurat que el GTER és, en les seves paraules, un exemple de diàleg i de compartir i ha destacat el treball que fan, textualment, fomentant la convivència des de 2005 per impulsar el diàleg interreligiós i promoure la pau a Catalunya.

A més, ha reivindicat una fraternitat universal: "També per a aquells que parlen diferent o venen a buscar una vida millor a casa nostra".

També han assistit a l'acte l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler; el president del Grup de Treball Estable de les Religions, Mohamed Halhoul, i l'abadessa del Monestir de Sant Benet, Maria del Mar Albajar.

En la seva intervenció, Collboni ha afirmat que Barcelona "ha estat, és i serà una ciutat oberta a totes les religions i confessions, des del respecte a les creences de cadascú", i ha defensat la llibertat de consciència i d'expressió i el diàleg interreligiós, ha informat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.

La Setmana Mundial de l'Harmonia Interconfessional va ser impulsada el 2010 per l'Assemblea General de les Nacions Unides per fomentar la comprensió mútua i el diàleg entre religions com a elements clau per a la cultura de la pau i la cohesió social.