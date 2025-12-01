Illa veu la FIL de Guadalajara un "testimonio clar del poder de la cultura" davant dels extremismes

Inaugura el pavelló de la Generalitat en la fira mexicana
GUADALAJARA (MÈXIC), 1 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha considerat que la Fira Internacional del Llibre (FIL) de Guadalajara (Mèxic) és un "testimonio clar del poder de la cultura, molt superior al poder de l'odi" davant de l'ona d'extremismes que vol apoderar-se de les democràcies.
En la inauguració de l'estand de Catalunya en la FIL, ha dit que davant dels que volen aixecar murs, aposta per obrir llibres; davant d'aquells que pretenen la uniformitat, mostrar la diversitat de les cultures; i davant dels quals es vanaglorien de la força dels diners, regalar flors i llibres.
"No hi ha gest més revolucionari contra l'odi que regalar una flor a qui estimem i a qui pensa diferent. No hi ha gest més revolucionari que obrir un llibre", ha esgrimit el president català.
"NOVA ETAPA DE DINAMISME"
Ha considerat que tant Catalunya com Mèxic viuen una "nova etapa de dinamisme", i ha confiat que la FIL incideixi en una renovada fraternitat entre Catalunya i Mèxic, i que Barcelona segueixi sent pont amb Llatinoamèrica.
Ha afirmat que Catalunya i Mèxic estan units per llaços històrics, culturals, sentimentals i personals, sent el país asteca terra d'acolliment d'artistes, escriptors i polítics després de la Guerra Civil, i ha recordat que va ser a Mèxic on Josep Tarradellas va ser triat president de la Generalitat.
Ha demanat aprofitar la presència de Barcelona com convidada d'honor en la FIL per generar "totes les connexions possibles" i explicar el gran moment que viuen la cultura, la literatura, el pensament i la gastronomia catalana.
DEL BOOM LLATINOAMERICÀ Al BOOM CATALÀ
"Volem que exploti un boom català i barceloní a Mèxic. Del boom llatinoamericà dels 70 al boom barceloní català d'aquesta dècada a Mèxic. Ho hem de fer sense complexos en un viatge d'anada i volta", ha dit.
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que la presència en la FIL és l'acció "més ambiciosa" en la difusió dels autors i editorials de la ciutat, i ha subratllat el bon moment de la literatura catalana.
Després d'inaugurar l'estand català en la FIL de Guadalajara, Illa, acompanyat de Collboni, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, i Tixis ha fet un recorregut per la fira, visitant el pavelló de Barcelona i la seva llibreria.