Illa trasllada el seu suport als afectats per l'accident d'autobús a Fogars de Montclús (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 25 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha traslladat el seu suport als afectats per l'accident d'autobús a Fogars de Montclús (Barcelona) d'aquest diumenge a la tarda, que ha provocat almenys 20 ferits greus segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
"Estic en contacte permanent amb les conselleres Núria Parlon i Olga Pané per conèixer l'evolució de la situació", ha afirmat Illa en una publicació a 'X' recollida per Europa Press.
Illa ha traslladat així mateix el seu agraïment als serveis d'emergències desplaçats.