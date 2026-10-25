Publicat 25/10/2026 18:43

Illa trasllada el seu suport als afectats per l'accident d'autobús a Fogars de Montclús (Barcelona)

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa
David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 25 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha traslladat el seu suport als afectats per l'accident d'autobús a Fogars de Montclús (Barcelona) d'aquest diumenge a la tarda, que ha provocat almenys 20 ferits greus segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

"Estic en contacte permanent amb les conselleres Núria Parlon i Olga Pané per conèixer l'evolució de la situació", ha afirmat Illa en una publicació a 'X' recollida per Europa Press.

Illa ha traslladat així mateix el seu agraïment als serveis d'emergències desplaçats.

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