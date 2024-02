Illa trasllada a Aragonès el suport del PSC al Govern amb la sequera: "És moment de responsabilitat"

Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 1 febr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PSC, Salvador Illa, ha traslladat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, la disposició dels socialistes catalans a ajudar el Govern amb la sequera: "És moment de responsabilitat".

"Acabo de tenir una conversa telefònica amb el president Aragonès. Li he traslladat la disposició del PSC per ajudar a fer front al gran repte que tenim com a país en aquests moments", ha afirmat en una anotació a X d'aquest dijous recollida per Europa Press.

Illa ha sostingut que aquest és el moment de la responsabilitat i de la col·laboració entre administracions, per la qual cosa s'ha compromès al fet que "el PSC estarà en la solució".

Ho ha dit el mateix dia en què la Generalitat preveu declarar l'emergència per sequera al sistema Ter-Llobregat, que proveeix Barcelona i l'àrea metropolitana i també Girona i el seu entorn, per la situació dels embassaments per la falta de pluges.

La mesura, que afectarà un total de 202 municipis que ja estaven en preemergència, es debatrà en la reunió extraordinària d'aquest dijous de la Comissió Interdepartamental de la Sequera.