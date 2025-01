Illa, Rull, Collboni, Urtasun i Moret assistiran dissabte a la gala dels Premis Gaudí

Se celebrarà a l'Auditori Fòrum CCIB amb Paula Malia i Marc Clotet de presentadors

BARCELONA, 13 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa; el president del Parlament, Josep Rull; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, assistiran aquest dissabte a la gala de lliurament dels 17 Premis Gaudí, que se celebrarà a l'Auditori Fòrum CCIB de Barcelona.

També es preveu l'assistència del delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto; la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández; el secretari d'estat de Cultura, Jordi Martí; el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Marcé, i el president delegat de Cultura de la Diputació de Barcelona, Pau González, ha informat aquest dilluns l'Acadèmia del Cinema Català en un comunicat.

La gala començarà a les 19 hores amb la catifa vermella, per la qual desfilaran els finalistes, els presentadors i les autoritats, i la cerimònia de lliurament serà entre les 22.00 i les 0.30 hores, amb els actors Paula Malia i Marc Clotet com a mestres de cerimònies.

La cerimònia, dirigida per Daniel Anglès, reconeixerà 24 categories i comptarà amb l'actriu còmica Judit Martín, que posarà el segell d'humor en diversos moments de la gala.

Lliuraran els premis cineastes com J.A.Bayona, Carla Simón, Marcel Barrena, Dani de la Orden, Alba Cros i Paula Ortiz, actors com Greta Fernández, Miki Esparbé, Clàudia Malagelada, Patricia López Arnaiz, Ana Torrent i Carlos Cuevas, la coordinadora d'intimitat Lola Calvo, l'escriptor Pol Guasch o els músics Maria Arnal, Mushka i Julieta.

El Premi especial del públic a la millor pel·lícula, al qual opten els nominats a millor pel·lícula, pel·lícula en llengua no catalana, documental i animació, el presentarà des de Cervera (Lleida) la periodista Mònica Terribas, i el productor Paco Poch recollirà el Premi Gaudí d'Honor-Miquel Porter 2025 en reconeixement a la seva carrera.

GINESTÀ I FIGA FLAWAS

Ginestà serà el grup encarregat d'acompanyar el record als professionals morts el 2024 en l''In memoriam', i Figa Flawas portarà la seva música urbana a l'escenari del CCIB Fòrum.

La cerimònia també comptarà amb un grup especial i efímer, Grupis Xillin'Cactuz, format per Laia Manzanares, Elisabet Casanovas, Nao Albet i Adrià Gonzàlez.

Aquesta edició dels Premis Gaudí ve marcada per un rècord per al cinema en català, amb un 47% de pel·lícules candidates rodades en català, i un rècord de públic, amb més de 700.000 entrades venudes per 'Casa en flames' i 'El 47'.

La pel·lícula 'El 47', de Marcel Barrena, ha copat les nominacions dels 17 Premis Gaudí amb 18 candidatures, xifra rècord en la història dels guardons, seguida de 'Casa en flames', de Dani de la Orden, i 'Polvo serán', de Carlos Marques-Marcet, amb 14.