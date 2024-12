Illa reivindica la salut i les institucions en el lliurament de les medalles Josep Trueta

Olga Pané agraeix als professionals sanitaris el seu treball de "gran escut protector"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat aquest dimarts la importància de la salut i les institucions públiques en l'acte de lliurament de les plaques i medalles Josep Trueta al Mèrit Sanitari, en un acte celebrat aquest dimarts en el Palau de la Generalitat.

Illa ha transmès les seves felicitacions i agraïments als premiats i ha destacat l'excel·lència i vocació que tenen els professionals sanitaris de Catalunya.

Ha reconegut la seva obligació de garantir el millor sistema públic de salut possible i ha assegurat que no n'hi ha prou amb destinar recursos, sinó que fa falta "reformar la forma de treballar" adaptant-se als nous temps, plantejaments i tecnologies.

Davant de la desconfiança de la ciutadania en les institucions públiques, ha assegurat que no hi ha veritat alternativa, sinó veritats i mentides, i ha criticat un relativisme que "porta a posar en dubte tot".

UNA SOCIETAT MÉS SANA I COHESIONADA

La consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané, ha agraït la labor dels treballadors de la salut, un "gran escut protector" per a les persones que fa una societat més sana i cohesionada.

Els guardons van ser creats per la Generalitat en 1997, any del centenari del naixement de Josep Trueta, al que Pané ha definit com "un referent en medicina i un símbol del servei a la societat".

13 PERSONES I 2 ENTITATS PREMIADES

El jurat ha distingit amb una medalla Josep Trueta a Carles Blay, Lluís Bohigas, Francesc Borrell, Carmen Cabezas, Núria Carreras, Margarita Esteve, Francesc José Maria Sánchez, Betsabé Méndez, Mireia Puig, Jaume Sellarés i Enric Subirats, i a Mariona Creus i Carles Espígol a títol pòstum.

La Fundació Alícia i l'organització sense ànim de lucre Pallapupas han rebut les plaques Josep Trueta.

ATENCIÓ PRIMÀRIA "A l'abast DE TOTS"

La doctora en Medicina i Cirurgia i especialista en Medicina Familiar i Comunitària, Medicina Preventiva i a Salut Pública, i exsecretària de Salut Pública de Catalunya, Carmen Cabezas, ha parlat en representació de tots els premiats.

Cabezas ha s'ha mostrat agraïda, ha reconegut el treball de tots els professionals de la salut i ha felicitat a tots els premiats, amb un esment especial a Creus i Espígol.

També ha advocat per una atenció primària de qualitat, digital i tecnològica, però propera, empàtica, social i a l'abast de tots, i per un perfil professional "divers, compromès, amb mirada sistèmica, col·laborativa, generosa, proper i sensible a les necessitats de les persones i la població".