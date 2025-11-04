Illa reivindica que una població envellida és "una riquesa" i un signe de qualitat de vida

BARCELONA, 4 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat que tenir una població envellida no és negatiu sinó "una riquesa", un signe de qualitat de vida i un fet positiu si es prepara bé i se sap aprofitar, segons ell.
Ho ha dit en l'acte d'homenatge a les 3.000 persones centenàries de Catalunya, celebrat al Palau de la Generalitat aquest dimarts, en el qual també ha participat la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, i que ha presentat l'actor Joan Pera.
Illa ha remarcat la necessitat d'aprendre a conviure entre diferents generacions i de saber aprofitar el "tresor" del coneixement i la saviesa acumulada.
El president ha afirmat que, des del 1925, any en què van néixer els homenatjats, les coses han canviat "a millor", tant a nivell de serveis públics com de benestar i llibertat, malgrat les guerres i les situacions complicades, en les seves paraules.
"UN ÈXIT DE PAÍS"
La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha subratllat que és la primera vegada que Catalunya arriba als 3.000 centenaris, que s'han multiplicat per 16 en 100 anys, la qual cosa veu no només com un orgull estadístic sinó "un èxit de país".
"La vostra longevitat és la prova més viva que l'estat del benestar i la ciència són els principals èxits col·lectius de la nostra societat. Les pràctiques públiques, la salut, l'educació, l'habitatge i els serveis socials donen el seu fruit. Apostar pel dret a cuidar i ser cuidat és la millor inversió que pot fer una societat", ha dit la consellera als centenaris presents.
Martínez Bravo ha destacat l'aposta del Govern per les polítiques de persones grans com les noves places de residències públiques o el nou model de cures.
UNA ETAPA "PRECIOSA PER VIURE"
La vicepresidenta del Consell de la Gent Gran de Catalunya, Magda Bes, ha animat a viure la vellesa com una etapa "súper especial, preciosa per viure", acceptant les carències del cos i aprofitant per fer allò que ha quedat pendent abans de jubilar-se.
"Cuida't per tenir una bona vellesa. Perquè si ens cuidem i tenim una bona vellesa, costarem menys diners a la societat, per descomptat, però també ens ho passarem molt millor quan siguem grans", ha conclòs.