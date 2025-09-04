Illa reivindica més cultura i valors que mai "en aquests temps que corren"

BARCELONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat més cultura que mai que, en les seves paraules, significa més valors, reflexió i defensa del que ha significat Europa "en aquests temps que corren", informa el Govern en un comunicat.
Ho ha dit aquest dijous en l'acte inaugural de l'exposició 'Antoni Clavé amb majúscules', en el Palau Martorell de Barcelona, en el que ha estat acompanyat pel conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler.
Illa ha defensat que les institucions públiques es prenen molt seriosament la cultura, diu textualment, però que se senten "molt ben acompanyats quan des de la iniciativa privada es fan coses" com les que fan al Palau Martorell.
"És un enriquiment per al conjunt del país que feu aquesta tasca" i ha felicitat als promotors del Palau Martorell, així com als comissaris de l'exposició, Josep Fèlix Bentz i Aude Hendgen.
El president ha tornat a reivindicar més cultura que mai i ha recordat un projecte que es va engegar aquest dimecres a Tarragona: "Un consorci per posar en valor el patrimoni que tenim, que és molt important i no estava prou cuidat".