Illa reivindica l'FP com a "vehicle formatiu de primer nivell" i destaca l'oportunitat de la IA

BARCELONA 28 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la Formació Professional com un "vehicle formatiu de primer nivell" per formar a persones en àmbits necessaris per a la societat i l'economia, i destaca les oportunitats que brinda la Intel·ligència Artificial.
Ho ha dit aquest divendres en el XII Ple de la Comissió rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, al que ha assistit també la consellera d'Educació i FP, Esther Niubó, i on Illa ha destacat la importància d'acordar amb el sector per "reformar, reformar i reformar".
Ha insistit en el compromís del Govern amb l'educació, que defensa que és el futur de Catalunya, i insisteix en la confiança amb el sistema educatiu català però considera que té "recorregut de millora" a través d'un enfocament reformista.
Illa ha posat en valor l'FP, així com l'augment de places per a aquests estudis: "Fins fa pocs anys era la germana pobra de l'educació i del 'qui no pugui fer res més que faci Formació Professional'. Això ha canviat en els últims anys, amb un impuls important que jo també vull reconèixer".
A més, ha dit que sap que hi ha una preocupació pel que fa el sistema d'acreditació de competències, quelcom que assegura que comparteix el Govern, i trasllada el compromís de l'Executiu català de "buscar la solució".