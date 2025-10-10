Actualitzat 10/10/2025 12:54

Illa reivindica invertir en ciència per arribar a acords com el de Fraunhofer Gesellchaft

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la importància i les bondats de la ciència i la necessitat d'apostar per la col·laboració: "Necessitem ciència, necessitem científics, talent i universitats potents. Necessitem invertir en ciència".

Ho ha assegurat a la Generalitat en signar l'acord entre el Govern, el Govern central, l'Ajuntament de Barcelona i la Fraunhofer-Gesellschaft per instal·lar a Barcelona un centre de recerca en teragnosi de l'institut alemany, el primer de la institució a Espanya.

Ha defensat la vocació científica de Barcelona, tot Catalunya i tot Espanya, davant els moviments que ho qüestionen: "Veiem com administracions de governs que fins ara havien estat abanderats i altaveus de la innovació i la ciència van en direcció contrària, i ens porten a un relativisme molt perillós".

"La ciència ens donarà solucions i ens marcarà camins per abordar altres problemes i reptes importants als quals s'enfronta la humanitat", ha subratllat Illa, i ha donat les gràcies a tots aquells que han fet possible la signatura de l'acord d'aquest divendres.

POTENCIAL CATALÀ I DE TOT ESPANYA

Ha considerat que l'acord confirma el potencial científic i en l'àmbit de la recerca, la innovació i en el camp acadèmic de Catalunya i tot Espanya, i ha reconegut el paper de totes les administracions implicades a aconseguir-ho.

Per això, ha insistit en la importància de la col·laboració per arribar a acords com aquest i també en altres camps, cosa que també ha recalcat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

