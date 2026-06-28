Illa reivindica la defensa dels drets LGTBI+ davant de la "onada reaccionària"

Jesús Hellín - Europa Press
BARCELONA 28 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la defensa dels drets LGTBI+ enfront de la "onada reaccionària" en el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+, que se celebra aquest 28 de juny.
En un missatge a 'X' recollit per Europa Press aquest diumenge ha assegurat que gràcies a la lluita i l'activisme de moltes persones "avui Catalunya és referent" en la defensa d'aquests drets.
"Hem de continuar defensant i reivindicant la diversitat, la igualtat i la llibertat. Ni un pas enrere", ha sentenciat.