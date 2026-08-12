Illa reivindica la ciència i la divulgació abans de l'eclipsi: "Volem més ciència"

TARRAGONA, 12 ago. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat aquest dimecres la ciència i la divulgació abans de l'eclipsi solar total des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes (Tarragona): "Volem més ciència. Volem molta ciència. Som el que som gràcies a la ciència".
Ho ha dit en la clausura de l'acte institucional 'Catalunya mira al cel' juntament amb la consellera d'Investigació i Universitats de la Generalitat, Núria Montserrat; la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó i l'alcalde de Roquetes, Ivan Garcia Maigí, entre altres.
Illa ha fet una reivindicació "molt desinhibida" de la ciència i ha destacat el caràcter inclusiu que el Govern li ha volgut donar al fenomen per, segons afirma, no deixar a ningú enrere, i ho ha exemplificat en els actes divulgatius a escoles, residències de gent gran o centres penitenciaris.
OBSERVATORI DE L'EBRE
El president ha qualificat de tresor i patrimoni científic l'Observatori de l'Ebre, el qual li "fascina", i ha recordat que l'observatori es va fundar el 1904, un any abans de l'anterior eclipsi solar total en terres catalanes.
Considera que veure l'eclipsi des de Terres de l'Ebre és un homenatge i una reivindicació a la zona, i ha destacat que als pressupostos de la Generalitat hi ha una partida de 2 milions d'euros que anirà destinada a millores de l'observatori.
MONTSERRAT
La consellera d'Investigació i Universitats de la Generalitat, Núria Montserrat, creu que estar a l'observatori tanca un cercle simbòlic després de l'anterior eclipsi de fa 121 anys i realça a Catalunya com un "país de ciència".
"Fem honor a les persones que ens han precedit, fem honor a les persones que també continuaran aquesta tasca al capdavant del país amb la investigació en el coneixement", ha dit.
La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha agraït als municipis tarragonins la seva implicació en la divulgació i acollida del fenomen i l'alcalde de Roquetes, Ivan Garcia Maigí, ha destacat que l'observatori porta més d'un segle sent un referent científic.
Abans de l'acte, Illa, juntament amb Montserrat i els consellers d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon i de la Presidència, Albert Dalmau, ha visitat el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 de Catalunya a Reus (Tarragona); després, el president català i Montserrat han visitat la Biblioteca Central Xavier Amorós per conèixer el projecte 'Ciència per a tothom: un eclipsi inclusiu'.