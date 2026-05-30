Illa qualifica d'"històric" el preacord del Govern amb sindicats docents

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 30 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha qualificat com a "històric" l'acord aconseguit amb els sindicats Ustec·Stes i Aspepc·Sps aquest divendres, que es concreta en un nou complement de millora educativa per als docents catalans.
Així s'ha expressat aquest dissabte durant l'acte d'inauguració de la Residència i Plataforma de Serveis Integrals de Calaf (Barcelona), on s'ha mostrat content per l'acord i ha agraït el treball als representants del Departament d'Educació i als sindicats que ho han subscrit.
"És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar, a partir d'ara, tots els esforços en allò que realment importa, que és aconseguir l'excel·lència en l'àmbit educatiu", ha afegit.