Illa i Parlón es reuneixen amb Trapero al Palau de la Generalitat

BARCELONA, 28 ago. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern, Salvador Illa, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'han reunit aquest dimecres amb el nou director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, en el Palau de la Generalitat.

Així ho ha informat la Conselleria d'Interior en un missatge al seu compte de X, recollit per Europa Press, en una trobada que coincideix al mateix dia en què el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya hagi publicat l'elecció d'Trapero com a nou director general del cos, tal com va anunciar Parlon dilluns.

En la reunió també han estat el nou comissari en cap de la policia catalana, Miquel Esquius, així com la nova sotscap del cos, Alícia Moriana.