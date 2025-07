Illa i Parlon lamenten la mort de l'auxiliar de l'EPAF dels Bombers a Tarragona

TARRAGONA 10 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, han lamentat la mort de l'auxiliar de l'Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF) del cos de Bombers de la Generalitat aquest dijous després de caure per un desnivell mentre treballava en l'incendi de Paüls (Tarragona).

"Lamento molt la mort d'un bomber en un acte de servei mentre treballava en l'extinció de l'incendi forestal de Paüls al Baix Ebre. El meu més sentit condol als seus familiars i al cos de Bombers en aquests moments tan difícils", ha comentat Illa en una anotació a X recollida per Europa Press.

Per la seva banda, Parlon s'ha mostrat "consternada" per la pèrdua: "Vull expressar el meu sentit condol als seus familiars i amistats. Descansi En Pau", ha expressat a través de la mateixa xarxa social.

L'operari estava treballant amb eines manuals per consolidar el perímetre en una zona escarpada del flanc dret entre Paüls i Alfara de Carles (Tarragona), i per causes que s'investiguen, s'ha precipitat a les 14.17 hores.

Ha ingressat en estat crític a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa (Tarragona), on finalment ha perdut la vida.