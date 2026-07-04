Illa no descarta que l'incendi de la Bisbal (Girona) s'estabilitzi sobre les 22.00

Lorena Sopêna - Europa Press
LA BISBAL D'EMPORDÀ (GIRONA), 4 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, no descarta que l'incendi de la Bisbal (Girona) s'estabilitzi sobre les 22 d'aquest dissabte, encara que després queda la fase de control i posteriorment l'extinció, fet que situa ja a mitjan de la setmana vinent "anant tot bé".
En declaracions a les 20.30 en el centre de comandament de l'incendi, ha dit que hi ha "una evolució favorable" encara que ha matisat que ho diu amb tota la prudència: el flanc dret s'ha estabilitzat i l'esquerre s'ha estabilitzat en gran part.
El confinament continará durant la nit i es reavaluarà en una reunió a les 10 de diumenge segons hagi anat la nit.