Illa, Niubó, Budó (ACM) i Bote (FMC) acorden 100 milions per reformar les escoles públiques

David Zorrakino - Europa Press
Es farà amb un fons de cooperació financera i valoren la governança compartida
BARCELONA, 11 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa; la consellera d'Educació i FP, Esther Niubó; la presidenta de l'ACM, Meritxell Budó, i el de la FMC, David Bote, han signat aquest dilluns un acord de col·laboració, dotat amb 100 milions d'euros, per reformar i millorar els centres educatius públics de Catalunya.
En un acte al Palau de la Geralitat, Illa ha assegurat que els centres educatius públics són "un espai vital on mestres i alumnes comparteixen hores, vivències i treball" i que necessiten les millors condicions possibles.
"Havíem arribat a una situació que no era digna o no estava basada en l'excel·lència que volem per a les nostres escoles i instituts", i creu que la millora dels centres educatius també és una millora de les condicions de treball dels docents.
Illa considera que "fa massa temps" que els centres educatius han estat desatesos, i que amb aquest acord es posa de manifest la voluntat de la Generalitat d'avançar en la seva millora i adaptació a les necessitats actuals; a més, ha volgut valorar l'esforç dels docents.
Ha destacat que la col·laboració institucional entre els ajuntaments i el Govern "és sempre una bona fórmula"; que els recursos d'aquest acord poden arribar a uns 723 municipis de Catalunya; i que permet que els municipis sàpiguen amb quins recursos poden comptar i, a partir d'això, fer les inversions que considerin.
ADEQUAR-LOS "A LES NECESSITATS DEL SEGLE XXI"
Per la seva banda, Niubó ha dit que un 26,5% dels edificis dels centres educatius de Catalunya són construccions anteriors al 1960, i que aquest acord serveix per millorar aquests equipaments i que "l'alumnat pugui aprendre en espais dignes i adequats a les necessitats del segle XXI".
Assegura que l'acord preveu un fons de cooperació financera i que, amb aquest impuls de 100 milions d'euros, es fa un "pas més per consolidar la política de corresponsabilitat amb el món local" per a l'educació i simplificar processos.
"La qualitat educativa també depèn de la qualitat dels espais" i insisteix en la importància de treballar amb els ens locals i els equips directius perquè creu que són ells els que millor poden prioritzar les actuacions urgents a cada escola.
BOTE I BUDÓ
Bote creu que aquest acord mostra la voluntat d'una governança compartida i d'un esforç de col·laboració i afegeix: "En una època en què hi ha discursos per separar-nos, per fragmentar-nos, per generar odi, sabem que les escoles són el principal camp en el qual es pot treballar".
Considera que les escoles són un espai que garanteix la igualtat d'oportunitats i la cohesió, i assegura que amb aquest acord s'incidirà en aquest aspecte, per millorar l'accessibilitat i el manteniment i fer unes "escoles millors".
Budó, per la seva banda, ha insistit en la voluntat de continuar col·laborant i treballant conjuntament perquè aquestes inversions arribin "de manera efectiva" al conjunt del territori.
"Perquè invertir en educació és invertir en cohesió, és invertir en equitat i és invertir en futur. Cap transformació serà possible si no es fa comptant amb el món local i tota la comunitat educativa", afegeix.