Illa nega a Azcón mentir-lo sobre Sixena i l'insta a admetre que Catalunya va salvar les pintures

BARCELONA 27 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha negat al seu homòleg aragonès, Jorge Azcón, mentir-lo sobre les pintures de Sixena i l'ha instat a començar a resoldre el problema "agraint a les autoritats de Catalunya i en concret al MNAC la preservació d'unes pintures que, si no és pel MNAC, avui no hi serien".

En declaracions als periodistes des de la Xina, ha replicat així al president aragonès, que havia declarat a 'La Razón' aquest diumenge que Illa no ha complert el que li va dir sobre l'art de Sixena.

"Quan ha vingut a Aragó i hem parlat d'aquest assumpte concret, m'ha dit una cosa i després ha passat la contrària. Hi ha dues possibilitats, que em mentís o que no controli els organismes de Catalunya", segons Azcón.

"JO NO MENTEIXO; ELL, NO SÉ"

Illa li ha contestat: "Jo no menteixo; ell, no sé. Jo no menteixo", a un dia que tècnics del Govern d'Aragó visitin el MNAC a Barcelona per preparar el retorn de les pintures en compliment de la sentència que així ho ordena.

"M'agradaria que el president d'Aragó comencés, si és que realment vol resoldre les coses, escrivint la primera línia d'aquest capítol", ha dit.

Així, ha reiterat: "Consisteix a agrair al MNAC i a les persones de Catalunya que van salvar aquestes obres d'art i les han preservat durant un munt d'anys".