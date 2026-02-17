Illa es mostra "commocionat" pels 5 morts en incendiar-se un traster a Manlleu (Barcelona)

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 17 febr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat "commocionat" per les 5 morts després de l'incendi en un traster de Manlleu (Barcelona) d'aquest dilluns a la nit, que ha deixat també a 4 ferits lleus.
"El meu sentit condol als seus familiars i amistats. Desitjo una ràpida recuperació a les persones ferides", ha dit en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
Illa ha mostrat "tot" el seu suport a l'alcalde de la localitat Arnau Rovira i el seu agraïment als serveis d'emergències per la seva labor.
DECRETATS 3 DIES DE DOL
El consistori de Manlleu (Barcelona) ha decretat 3 dies de dol i les banderes onejaran a mig pal "en senyal de respecte i record a les víctimes", informen en un altre apunt a 'X'.
Han convocat un minut de silenci en record a les víctimes aquest dimarts a les 19 hores davant de l'Ajuntament.