Illa i Martínez Bravo anuncien un pla de xoc de més de vint milions per millorar les residències

El president afirma que el Govern avança malgrat una setmana de "molta tensió" política

BARCELONA, 14 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dissabte un pla de xoc per millorar la qualitat de les residències de gent gran i de persones amb discapacitat de Catalunya, amb una dotació de més de vint milions d'euros, i es crearan 504 places.

Ho ha presentat durant un acte a Esparreguera (Barcelona) amb la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, i l'alcalde, Juan Jurado.

Illa ha dit que la prioritat és que un ciutadà pugui viure amb màxima autonomia a casa seva, però hi ha part de la població que acaba necessitant una residència, i la piràmide poblacional "és la que és", ja que la vida s'allarga i cal atendre la gent més gran.

Ha destacat que el Govern no deixa de treballar i avançar malgrat que la setmana que està acabant és de "molta tensió, sobretot els últims dos dies", en al·lusió implícita a tota la polèmica que ha portat a la dimissió del dirigent del PSOE Santos Cerdán.

PROLONGACIÓ DE VIDA I DE QUALITAT

La consellera ha dit que "la prolongació de l'esperança de vida ha d'anar acompanyada d'una prolongació de la dignitat" i que això inclou millorar les residències amb atenció pública de qualitat.

El pla inclou cinc milions d'euros destinats a la millora tecnològica (procedents de fons europeus Next Generation), nou milions a obres d'adequació urgents, cinc milions (ampliables a deu) a subvencions a entitats locals, i 5,3 a places noves.

El Govern vol estar més present a les zones amb més necessitat --com ara les zones rurals o amb poca oferta privada--, desenvolupar serveis intermedis, donar suport a gent gran que viu a casa, modernitzar i fer més eficients els equipaments i augmentar el nombre de places.

PLACES NOVES

El Govern crearà, via col·laboració interadministrativa amb els municipis, un total de 504 places residencials noves amb un pressupost de 5,3 milions d'euros per al 2025, el cost anual dels quals ascendirà a 8,5 milions.

Les places es crearan mitjançant conveni administratiu, estaran en equipaments públics d'ajuntaments i altres entitats locals, i se sumen a les 1.173 ja obertes des de l'inici de mandat per a persones grans, amb discapacitat i amb problemàtiques socials derivades de malaltia mental.

També s'estan creant 364 places de sortida d'escola per a nens amb discapacitat, que s'engegaran el curs vinent; i en total, les noves places serien les primeres 2.041 de les 6.000 que el Govern es va comprometre a crear.

MILLORA DE LA QUALITAT

Als centres propis de la Generalitat s'incorporaran millores tecnològiques per millorar la gestió i la qualitat del servei, amb cinc milions procedents de fons Next Generation EU, i es redimensionaran i redefiniran les plantilles.

Es flexibilitzaran criteris i perfils professionals, s'ajustaran les plantilles segons les prioritats del centre i es reduirà la despesa en substitucions amb una reducció de l'absentisme.

També es desplegarà un pla de formació destinat a l'equip directiu dels centres propis, i es destinaran 9,1 milions a actuacions per resoldre les "carències materials" de centres de tot Catalunya.

TRANSPARÈNCIA I SEGUIMENT

S'incorporaran els setze centres de gestió directa al sistema de qualitat ja implantat en les residències de gestió delegada, basat en 300 indicadors, i es definirà un nou conjunt d'indicadors de transparència "comprensibles per a la ciutadania".

El Govern farà enquestes de satisfacció adaptades a les capacitats cognitives dels residents i familiars als setze centres de gestió pròpia l'últim quadrimestre d'aquest any, i, a partir dels resultats, ho estendrà als 106 centres de gestió delegada el 2026.

Es desplegaran accions d'avaluació d'impacte dels serveis residencials usant escales internacionals de qualitat de vida, així com un sistema de rendició de comptes respecte a totes les mesures que sigui aplicable al conjunt de places concertades i públiques.

A més, una nova eina informàtica del Servei d'Inspecció i Registre permetrà publicar les actes d'inspecció, per garantir la protecció de les dades personals.

SUBVENCIONS I REGISTRE

La Generalitat convocarà subvencions extraordinàries, ja publicades, per a entitats locals i del sector públic institucional per executar inversions d'equipaments per a la creació de places i la rehabilitació a centres residencials i diürns inclosos en la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, amb una dotació de cinc milions ampliables a deu.

Així mateix, es modificarà el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials (Reses) per fer-ho "més flexible" i donar cabuda a serveis i projectes que fins ara no es contemplaven.

Entre d'altres, es fomentarà la combinació de diversos serveis en un mateix equipament, s'impulsarà el model de plataformes de serveis oberts, es promourà la innovació arquitectònica i se simplificaran alguns requisits estructurals en centres existents.