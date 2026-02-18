Illa lliura els I Premis de Ciència Oberta de Catalunya i reivindica la ciència com a "baluard"

Han estat premiats els investigadors Josep Perelló, Jordi Gené i Blanca Arias i la UAB
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera d'Investigació i Universitats, Núria Montserrat, han lliurat aquest dimecres els primers Premis de Ciència Oberta de Catalunya, en un acte en el qual Illa ha reivindicat la ciència com un "baluard dels valors humans" i de l'esperança davant de l'onada deshumanizadora i reaccionària que, afirma, viuen un bon nombre de països.
Els premis han reconegut al catedràtic de física de la Universitat de Barcelona (UB), Josep Perelló, amb el Premi Mercè Dufort; a la professora del departament de traducció de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Blanca Arias, i l'investigador de l'Institut d'Investigació Tecnològica i Agroalimentària (IRTA), Jordi Gené, amb el Premi Joan Modolell 'ex aequo', i finalment a la Universitat Autònoma de Barcelona amb el Premi Montserrat Sebastià.
En el seu discurs, Illa ha destacat que aquests no són només uns premis al mèrit científic sinó una "declaració de principis" sobre la manera d'entendre la ciència, per la qual cosa ha dit que aquest dia quedarà en la història de la Generalitat per premiar per primera vegada la ciència oberta.
Ha apuntat que la ciència ens ensenya "a col·laborar per sobre de qualsevol frontera" i ha assegurat que un país que vol a la ciència és un país més humà.
Així, ha dit que aquest és un Govern "pro ciència" el que, sosté, exigeix preservar el passat, protegir el present i projectar el futur, una cosa pel que defensa fa falta estabilitat i recursos.
"Per això he dit també aquests últims dies que no només el Govern, que també, sinó el país, necessita uns pressupostos que estiguin a l'altura dels reptes que tenim i per això el govern està treballant amb tanta intensitat com pugues", ha sentenciat.
PREMIATS
Arias, a la qual li han atorgat el premi per la seva trajectòria i promoció dels valors de la ciència oberta, ha reivindicat en el seu discurs la necessitat que la universitat, la investigació i el coneixement surtin al carrer per trobar-se amb les persones.
Gené ha estat reconegut per la seva aportació i compromís en la difusió del coneixement científic i ha assenyalat que la investigació "no es fa de manera individual", per la qual cosa ha agraït el premi als companys amb els quals ha treballat.
Per la seva banda, Perelló ha rebut el seu premi per la seva àmplia trajectòria en la promoció de la ciència oberta i, en el seu discurs, ha defensat que aquesta ha de posar el focus en la "interdisciplinaritat, la multidisciplinaritat i la transdisciplinaritat".
La UAB ha estat reconeguda pel seu paper com a "universitat pública de referència" en la integració de la ciència oberta i ha recollit el premi el seu rector, Javier Lafuente, que ha cridat a apropar els laboratoris i la investigació a la gent per demostrar el treball que fan els investigadors.
MONTSERRAT
Per la seva banda, Montserrat ha destacat que aquests premis tenen com a objectiu fer que els resultats de la investigació siguin accessibles per a tothom i ha celebrat que s'han rebut 39 candidatures, per la qual cosa ha agraït la col·laboració i "bona resposta" del sistema d'investigació.
A més, ha apuntat que en les dues categories nominals el percentatge de candidatures d'homes i dones està "pràcticament igualat", sent un 51,85% homes i un 48,15% dones.