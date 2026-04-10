Illa lamenta la mort de Pere Lluís Font: "La seva va ser una paraula sàvia, humil i humanista"

BARCELONA 10 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la mort d'aquest dijous als 91 anys del filòsof i 57 Premi d'Honor de Les Lletres Catalanes l'any passat, Pere Lluís Font: "La seva va ser una paraula sàvia, humil i humanista que tant necessita el món avui".
Illa s'ha mostrat "molt trist" en conèixer la seva defunció i ha titllat a Font d'un dels grans pensadors catalans, ha dit en una anotació a 'X' recollida per Europa Press aquest divendres.
El president ha destacat el seu paper "incansable" en la defensa del català i dels valors humans.