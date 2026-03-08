Illa lamenta la mort d'un home en el riu Mogent a Llinars del Vallès (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 8 març (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la mort d'un home en el riu Mogent a Llinars del Vallès (Barcelona), després que aquest diumenge al migdia Bombers hagi trobat un cos sense vida, a l'espera d'identificar si es tracta de l'home desaparegut el divendres després de ser arrossegat per l'aigua quan circulava amb la seva furgoneta.
En una missatge a X aquest diumenge recollit per Europa Press, ha traslladat el seu condol als familiars de la víctima i ha agraït als serveis d'emergència el treball realitzat durant els últims dies.
Els bombers han explicat que han trobat el cos en el marge esquerre del riu, a uns 400 metres del punt on es trobava el vehicle de l'home desaparegut, que havia estat arrossegat uns 2,4 quilòmetres.