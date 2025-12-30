Illa lamenta la mort dels dos catalans en un accident de trànsit a Aràbia Saudita

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 30 des. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la mort de dos ciutadans catalans en un accident de trànsit a Aràbia Saudita, en el qual s'han vist involucrats altres dos catalans que han resultat ferits i es troben hospitalitzats.
En un missatge de X recollit per Europa Press aquest dimarts ha traslladat el seu condol als familiars de les víctimes i ha assegurat que el Govern està fent seguiment de la situació juntament amb el Ministeri d'Afers exteriors, per la qual cosa estan a la disposició dels afectats i les seves famílies.
També ha desitjat una ràpida recuperació als dos ferits en l'accident.