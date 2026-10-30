Illa lamenta la mort de la catalana de Figueres (Girona) que va morir a Urda (Toledo)

Diego Radamés - Europa Press
GIRONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la mort de la passatgera catalana nascuda a Figueres (Girona) que va morir en l'accident ferroviari d'Urda (Toledo).
"Una pèrdua que ens colpeja profundament. El nostre sentit condol i tot el suport a la família i amistats d'Andrea Olmos", ha afirmat aquest divendres en un missatge a X recollit per Europa Press.
L'Ajuntament de Figueres ha expressat el seu condol i també l'empresa de moda Mango, on treballava des de feia 12 anys.