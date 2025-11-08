Publicat 08/11/2025 20:12

Illa insta a fer avançar Catalunya "amb la mateixa ambició i convenciment" que va demostrar Gaudí

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durant un ple en el Parlament de Catalunya, a 22 d'octubre de 2025, a Barcelona, Catalunya (Espanya). El ple del Parlament d'aquest dimecres i dijous portarà a debat dos decrets llei del Govern: el que
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha instat aquest dissabte a fer avançar Catalunya "amb la mateixa ambició i convenciment" que va demostrar Antoni Gaudí.

"Cada edifici de Gaudí, cada innovació arquitectònica, cada exuberància formal, cada disseny, són expressions profundament catalanes i per això inequívocament universals", ha dit durant l'acte inaugural de l'Any Gaudí a Reus (Tarragona).

Illa ha afirmat que el món viu, al seu judici, canvis de fons i molt accelerats que posen a prova l'ànim col·lectiu: "Avançar i progressar o paralitzar-nos i retrocedir, tancar-nos o obrir-nos, esperança o por".

Segons ell, Gaudí va triar l'esperança com a força per fer realitat els seus projectes i Catalunya "també tria esperança per superar totes les dificultats".

"L'any Gaudí és una excel·lent oportunitat per mostrar al món sencer que Catalunya aconsegueix el que es proposa amb imaginació i raó", ha afegit.

