Illa insta a fer avançar Catalunya "amb la mateixa ambició i convenciment" que va demostrar Gaudí

TARRAGONA 8 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha instat aquest dissabte a fer avançar Catalunya "amb la mateixa ambició i convenciment" que va demostrar Antoni Gaudí.
"Cada edifici de Gaudí, cada innovació arquitectònica, cada exuberància formal, cada disseny, són expressions profundament catalanes i per això inequívocament universals", ha dit durant l'acte inaugural de l'Any Gaudí a Reus (Tarragona).
Illa ha afirmat que el món viu, al seu judici, canvis de fons i molt accelerats que posen a prova l'ànim col·lectiu: "Avançar i progressar o paralitzar-nos i retrocedir, tancar-nos o obrir-nos, esperança o por".
Segons ell, Gaudí va triar l'esperança com a força per fer realitat els seus projectes i Catalunya "també tria esperança per superar totes les dificultats".
"L'any Gaudí és una excel·lent oportunitat per mostrar al món sencer que Catalunya aconsegueix el que es proposa amb imaginació i raó", ha afegit.