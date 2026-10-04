Publicat 04/10/2026 10:59

Illa informa que una persona ha mort a Tordera (Barcelona) a causa del temporal de pluja

?Els carrers i els veïns del barri de Bellvitge a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona?, Catalunya, Espanya)? durant el cap de setmana de pluges? en el litoral i prelitoral català la matinada del 4 d'octubre de 2026
LORENA SOPENA / Europa Press

BARCELONA 4 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha informat aquest diumenge en una anotació en 'X' que una persona ha mort a Tordera (Barcelona) a causa dels efectes del temporal de pluja que afecta aquest cap de setmana a Catalunya.

Illa ha traslladat el seu condol als seus familiars i ha reiterat que la situació "continua sent complicada, especialment de la meitat de Catalunya cap al nord" a causa de les intenses pluges.

"Fa falta mantenir la màxima prudència i seguir les indicacions de Protecció Civil", ha afegit.

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