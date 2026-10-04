Illa informa que una persona ha mort a Tordera (Barcelona) a causa del temporal de pluja

LORENA SOPENA / Europa Press
BARCELONA 4 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha informat aquest diumenge en una anotació en 'X' que una persona ha mort a Tordera (Barcelona) a causa dels efectes del temporal de pluja que afecta aquest cap de setmana a Catalunya.
Illa ha traslladat el seu condol als seus familiars i ha reiterat que la situació "continua sent complicada, especialment de la meitat de Catalunya cap al nord" a causa de les intenses pluges.
"Fa falta mantenir la màxima prudència i seguir les indicacions de Protecció Civil", ha afegit.