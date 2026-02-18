Illa inaugura la nova seu del SEM, "joia de la corona" de l'estat del benestar a Catalunya

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha inaugurat aquest dimecres la nova seu del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) --Espai SEM Granvia-- com la "joia de la corona" d'un sistema públic de protecció de la salut i de l'estat del benestar a Catalunya, per la qualitat dels seus professionals i equips especialitzats.
Així ho ha dit a l'edifici situat a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), juntament amb l'alcalde, David Quirós; la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, i la de Salut, Olga Pané, a més de la directora del SEM, Anna Fontquerni, que ha qualificat d'"èxit logístic" el trasllat de l'antiga seu al nou edifici sense haver-ne d'interrompre l'activitat.
La nova seu, que es va començar a constituir el juliol del 2023 amb l'Institut Català d'Oncologia (ICO), es tracta d'un edifici de 6 plantes que comptarà amb més de 700 professionals de diverses àrees del SEM.
A més, se situa en una superfície de 22.500 m2 en terrenys de propietat de la Generalitat, dins el recinte de l'Hospital Duren i Reynals i al costat de la Gran Via de l'Hospitalet.
Les instal·lacions compten amb una Central de Coordinació Sanitària (CECOS), una base operativa, una aula de formació, una sala de crisi, espais d'oficines, i també la sala 112, on es canalitzen les trucades d'emergències, i l'espai logístic que allotja els vehicles del SEM.