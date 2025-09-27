Illa, Hernández i Vila visiten La Setmana del Llibre en Català

BARCELONA 27 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i els consellers de Cultura i de Política Lingüística, Sònia Hernández i Francesc Xavier Vila, han visitat aquest dissabte la 43a edició de la Setmana del Llibre en Català.
Han visitat els estands de la fira, que se celebra al Passeig de Lluís Companys de Barcelona fins a aquest diumenge, informa la Generalitat en un comunicat.
Hi ha 93 casetes i 312 expositors entre editorials, llibreries i institucions, i més de 300 propostes d'activitats per a joves i adults, així com per a un públic familiar.