Illa felicita al matemàtic Oriol Vinyals: "El món necessita més professionals com ell"

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat la seva enhorabona al matemàtic i enginyer de telecomunicacions Oriol Vinyals, qui és vicepresident de Google DeepMind i ha estat investit doctor Honoris causa per la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC): "El món necessita més professionals com ell", ha assegurat.
En un missatge a X aquest dimecres, recollit per Europa Press, ha afirmat: Vinyals "ens recorda que la IA és el futur i que la tecnologia ens ha de permetre avançar en l'àmbit de la ciència per beneficiar a la humanitat".
Vinyals ha estat investit en un acte aquest dimecres al Campus Diagonal Nord de la UPC, en el qual ha agraït el reconeixement i ha destacat que rebre l'Honoris causa de part de la UPC, institució en la qual es va formar, "és l'experiència més profunda i personal" de la seva carrera.