Illa felicita la ciclista catalana Paula Blasi per guanyar La Vuelta Femenina

Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
BARCELONA 9 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que la ciclista catalana de 23 anys Paula Blasi "ha fet història després de guanyar La Vuelta" Femenina.
"Enhorabona per aquest gran èxit!", ha dit aquest dissabte en un missatge a X recollit per Europa Press, per felicitar l'esportista d'Esplugues de Llobregat (Barcelona).
Blasi (UAE Team ADQ) ha remuntat la neerlandesa Anna van der Breggen (SD Worx-Protime) la diferència que tenia en la general, en la setena i última etapa, de 132,9 quilòmetres de muntanya entre La Pola Llaviana i L'Angliru i en què ha guanyat la suïssa Petra Stiasny (Human Powered Health).