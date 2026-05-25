Illa es fa un 'selfie' amb Bad Bunny visitant la Sagrada Família

INSTAGRAM DEL PRESIDENTE SALVADOR ILLA
BARCELONA 25 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha compartit aquest dilluns en el seu compte d'Instagram un 'selfie' amb el cantant portoriqueny Bad Bunny visitant la Sagrada Família de Barcelona.
En el peu de foto, Illa ha agraït al cantant triar Barcelona per iniciar la gira europea del tour de 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', i, segons fonts del Govern, el cantant volia veure la Sagrada Família abans dE marxar de la capital catalana.
Bad Bunny ha ofert dos concerts en l'Estadi Olímpic de Barcelona fent repàs dels èxits del seu últim disc, així com dels seus àlbums anteriors.