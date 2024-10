Illa fa una crida a "situar els drets de les persones al centre del model d'atenció sanitària"

Inaugura la VIII Jornada de la Xarxa de Salut Mental en el Parc Sanitari Sant Joan de Déu

BARCELONA, 10 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha cridat a "situar els drets de les persones en el centre del model d'atenció sanitària i social", aquest dijous en el marc d'un discurs que ha inaugurat la VIII Jornada de la Xarxa de Salut Mental en el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental.

Illa ha volgut "donar visibilitat i conscienciar la societat dels problemes de salut mental" i ha expressat la seva preocupació per l'estigma social que, textualment, dificulta que les persones afectades facin un pas cap a davant i demanin ajuda, quan realment tenen dret, ha dit, segons un comunicat del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Per la seva banda, el director gerent del Parc Sanitari, el doctor Sebastià Santaeugènia, ha anunciat el projecte 'Somrise', que té la voluntat de liderar la Investigació i la Innovació líder a Salut Emocional a partir de 2025: "Volem generar un nou pol d'excel·lència global des d'on transformar la salut mental que necessitarà una forta inversió econòmica per fer-ho possible".

En la jornada també han assistit la coordinadora del programa ESMES del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Yolanda Osorio; el director del Pla Director de Salut Mental i Addiccions, Josep Tristany; la cap de l'Àrea del Programa de Llarga Estada Psiquiàtrica, Laura Prats; i la directora de Serveis d'intervenció social de l'Ajuntament de Barcelona, Núria Menta; entre altres.

El comunicat recull que la col·laboració i la coordinació entre els diferents àmbits d'intervenció han estat el denominador comú en totes les intervencions de la jornada, que continuarà aquest divendres, quan professionals del sector compartiran experiències innovadores d'aquest 2024.

Així, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu tancarà la Setmana de la Salut Mental, amb més de 500 professionals participants presencialment i online, en ponències i taules de debat.